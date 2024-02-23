Steely Dan - Pretzel Logic (0602445332311) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Steely Dan - Pretzel Logic (0602445332311) виниловая пластинка
Альбом "Pretzel Logic" вошел в Billboard 200 в конце марта 1974 г., достигнув отметки 8, а затем занял место 385 в чарте Rolling Stone Top 500 за 2003 г. Продюсером альбома, как обычно, выступил Гэри Катц, и он содержал очередную подборку интеллектуальных рок-композиций Уолтера Беккера и Дональда Фагена, включая такие любимые, как "Night By Night" и "Barrytown". Кроме того, на пластинке прослеживалось джазовое влияние дуэта: была представлена версия песни Дюка Эллингтона "East St. Louis Toodle-Oo" и трибьют Чарли Паркеру "Parker's Band". В то время в состав группы входили Беккер и Фаген, а также Джефф "Скунс" Бакстер, Денни Диас и Джим Ходдер. В записи также принимали участие Уилтон Фелдер из группы Crusaders, британский перкуссионист Виктор Фельдман и ставшие впоследствии участниками Toto Дэвид Пайч и Джефф Поркаро. Наконец, классический каталог Steely Dan снова доступен на виниле. Возглавляемая Уолтером Беккером и Дональдом Фагеном, группа Steely Dan выпустила 7 альбомов в период с 1972 по 1980 год. Виниловую серию продолжает "Pretzel Logic", первый альбом группы, вошедший в Top 10 с хитом "Rikki Don't Lose That Number".
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Достоинства:
Pretzel Logic — третий студийный альбом американской рок-группы Steely Dan 1974 года . Это переиздание 2022 года в разворотном альбоме на черной виниловой массе . Записан отлично , оформление сохранено первоначальное - фотография на обложке альбома с изображением нью-йоркского продавца кренделей .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
Pretzel Logic вошел в списки «величайших альбомов» всех времен . Почти все треки написаны Уолтером Беккером и Дональдом Фейгеном . Песни со своеобразным и захватывающим звучанием . Мои рекомендации .
Отзывы о товаре Steely Dan - Pretzel Logic (0602445332311) виниловая пластинка
Достоинства:
Pretzel Logic — третий студийный альбом американской рок-группы Steely Dan 1974 года . Это переиздание 2022 года в разворотном альбоме на черной виниловой массе . Записан отлично , оформление сохранено первоначальное - фотография на обложке альбома с изображением нью-йоркского продавца кренделей .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
Pretzel Logic вошел в списки «величайших альбомов» всех времен . Почти все треки написаны Уолтером Беккером и Дональдом Фейгеном . Песни со своеобразным и захватывающим звучанием . Мои рекомендации .