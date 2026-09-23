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Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка

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Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка - фото 1
Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка - фото 2
Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка - фото 3
Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка - фото 4
Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка - фото 5
Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lonnie Smith
Альбом (сингл)
Turning Point
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка - фото 1
  • Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка - фото 2
  • Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка - фото 3
  • Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка - фото 4
  • Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка - фото 5
  • Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632793
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lonnie Smith
Альбом (сингл)
Turning Point
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: See Saw, Slow High, People Sure Act Funny, Eleanor Rigby, Turning Point

Отзывы о товаре Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lonnie Smith
Альбом (сингл)
Turning Point
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: See Saw, Slow High, People Sure Act Funny, Eleanor Rigby, Turning Point
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lonnie Smith - Turning Point (0602455234049) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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