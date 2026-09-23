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Marillion - Season's End (5054197381447) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marillion - Season's End (5054197381447) виниловая пластинка

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Marillion - Season&#039;s End (5054197381447) виниловая пластинка - фото 1
Marillion - Season&#039;s End (5054197381447) виниловая пластинка - фото 2
Marillion - Season&#039;s End (5054197381447) виниловая пластинка - фото 3
Marillion - Season&#039;s End (5054197381447) виниловая пластинка - фото 4
Marillion - Season&#039;s End (5054197381447) виниловая пластинка - фото 5
Marillion - Season&#039;s End (5054197381447) виниловая пластинка - фото 6
Marillion - Season&#039;s End (5054197381447) виниловая пластинка - фото 7
Marillion - Season&#039;s End (5054197381447) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Season's End
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marillion - Season&#039;s End (5054197381447) виниловая пластинка - фото 1
  • Marillion - Season&#039;s End (5054197381447) виниловая пластинка - фото 2
  • Marillion - Season&#039;s End (5054197381447) виниловая пластинка - фото 3
  • Marillion - Season&#039;s End (5054197381447) виниловая пластинка - фото 4
  • Marillion - Season&#039;s End (5054197381447) виниловая пластинка - фото 5
  • Marillion - Season&#039;s End (5054197381447) виниловая пластинка - фото 6
  • Marillion - Season&#039;s End (5054197381447) виниловая пластинка - фото 7
  • Marillion - Season&#039;s End (5054197381447) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632746
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Marillion - Season's End (5054197381447) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197381447]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Season's End
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The King Of Sunset Town, Easter, The Uninvited Guest, Seasons End, Holloway Girl, Berlin, After Me, Hooks In You, The Space...
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion - Season's End (5054197381447) виниловая пластинка

Это ремикс-переиздание пятого студийного альбома "Seasons End" группы Marillion, вышедшего в 1989 году и завоевавшего золотой статус по продажам, а также имел хороший успех в Британии (7 строчка хит-парада) и в Европе. Релиз представлен на двойном черном виниле. Английская рок-группа Marillion была основана в 1979 году, а названием ей послужила книга Толкиена "Сильмариллион" ("Мариллион"). Группа существует до сих пор, хотя и в несколько измененном составе. Так, в 1988 году её покинул один из основателей и вокалист Фиш. На сегодняшний момент только один основатель группы в ней играет - это Стив Ротери. 1980-ые годы стали самыми успешными для команды - два их альбома получили платиновый статус по продажам, а три другие пластинки удостоились золотого статуса.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Marillion - Season's End (5054197381447) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197381447]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Season's End
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The King Of Sunset Town, Easter, The Uninvited Guest, Seasons End, Holloway Girl, Berlin, After Me, Hooks In You, The Space...
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Это ремикс-переиздание пятого студийного альбома "Seasons End" группы Marillion, вышедшего в 1989 году и завоевавшего золотой статус по продажам, а также имел хороший успех в Британии (7 строчка хит-парада) и в Европе. Релиз представлен на двойном черном виниле. Английская рок-группа Marillion была основана в 1979 году, а названием ей послужила книга Толкиена "Сильмариллион" ("Мариллион"). Группа существует до сих пор, хотя и в несколько измененном составе. Так, в 1988 году её покинул один из основателей и вокалист Фиш. На сегодняшний момент только один основатель группы в ней играет - это Стив Ротери. 1980-ые годы стали самыми успешными для команды - два их альбома получили платиновый статус по продажам, а три другие пластинки удостоились золотого статуса.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marillion - Season's End (5054197381447) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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