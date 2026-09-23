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Yusef Lateef - Psychicemotus (0602455212382) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yusef Lateef - Psychicemotus (0602455212382) виниловая пластинка

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Yusef Lateef - Psychicemotus (0602455212382) виниловая пластинка - фото 1
Yusef Lateef - Psychicemotus (0602455212382) виниловая пластинка - фото 2
Yusef Lateef - Psychicemotus (0602455212382) виниловая пластинка - фото 3
Yusef Lateef - Psychicemotus (0602455212382) виниловая пластинка - фото 4
Yusef Lateef - Psychicemotus (0602455212382) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yusef Lateef
Альбом (сингл)
Psychicemotus
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yusef Lateef - Psychicemotus (0602455212382) виниловая пластинка - фото 1
  • Yusef Lateef - Psychicemotus (0602455212382) виниловая пластинка - фото 2
  • Yusef Lateef - Psychicemotus (0602455212382) виниловая пластинка - фото 3
  • Yusef Lateef - Psychicemotus (0602455212382) виниловая пластинка - фото 4
  • Yusef Lateef - Psychicemotus (0602455212382) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632734
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Yusef Lateef - Psychicemotus (0602455212382) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455212382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yusef Lateef
Альбом (сингл)
Psychicemotus
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yusef Lateef - Psychicemotus (0602455212382) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Yusef Lateef - Psychicemotus (0602455212382) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455212382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yusef Lateef
Альбом (сингл)
Psychicemotus
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yusef Lateef - Psychicemotus (0602455212382) виниловая пластинка - стоимость товара 6160 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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