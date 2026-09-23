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Miles Davis - Nefertiti (0886974041214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Nefertiti (0886974041214) виниловая пластинка

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Miles Davis - Nefertiti (0886974041214) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Nefertiti (0886974041214) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Nefertiti (0886974041214) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Nefertiti (0886974041214) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Nefertiti (0886974041214) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Nefertiti
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Nefertiti (0886974041214) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Nefertiti (0886974041214) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Nefertiti (0886974041214) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Nefertiti (0886974041214) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Nefertiti (0886974041214) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632695
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - Nefertiti (0886974041214) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl, Columbia, Legacy
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Nefertiti
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Nefertiti (0886974041214) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nefertiti, Fall, Hand Jive, Madness, Riot, Pinocchio

Отзывы о товаре Miles Davis - Nefertiti (0886974041214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl, Columbia, Legacy
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Nefertiti
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nefertiti, Fall, Hand Jive, Madness, Riot, Pinocchio
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Nefertiti (0886974041214) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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