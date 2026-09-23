The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Carpenters–Ticket To Ride, Carpenters–(They Long To Be) Close To You, Carpenters–We've Only Just Begun, Carpenters–For All We Know, Carpenters–Rainy Days And Mondays, Carpenters–Superstar, Carpenters–Bless The Beasts And Children, Carpenters–Hurting Each Other, Carpenters–It's Going To Take Some Time, Carpenters–Goodbye To Love, Carpenters–Top Of The World, Carpenters–I Won't Last A Day Without You, Carpenters–Sing, Carpenters–This Masquerade, Carpenters–Yesterday Once More, Carpenters–Jambalaya (On The Bayou), Carpenters–Please Mr. Postman, Carpenters–Desperado, Carpenters–Only Yesterday, Carpenters–Solitaire, Carpenters–There's A Kind Of Hush (All Over The World), Carpenters–I Need To Be In Love, Carpenters–Calling Occupants Of Interplanetary Craft (The Recognized Anthem Of World Contact Day), Carpenters–Sweet Sweet Smile, Carpenters–Touch Me When We're Dancing, Karen Carpenter–Still Crazy After All These Years, Richard Carpenter–Karen's Theme
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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