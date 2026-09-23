Top.Mail.Ru
0191404121214, Arca, Kick II виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

0191404121214, Arca, Kick II виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0191404121214, Виниловая пластинка Arca, Kick II - фото 1
0191404121214, Виниловая пластинка Arca, Kick II - фото 2
0191404121214, Виниловая пластинка Arca, Kick II - фото 3
0191404121214, Виниловая пластинка Arca, Kick II - фото 4
0191404121214, Виниловая пластинка Arca, Kick II - фото 5
0191404121214, Виниловая пластинка Arca, Kick II - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0191404121214, Виниловая пластинка Arca, Kick II - фото 1
  • 0191404121214, Виниловая пластинка Arca, Kick II - фото 2
  • 0191404121214, Виниловая пластинка Arca, Kick II - фото 3
  • 0191404121214, Виниловая пластинка Arca, Kick II - фото 4
  • 0191404121214, Виниловая пластинка Arca, Kick II - фото 5
  • 0191404121214, Виниловая пластинка Arca, Kick II - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632662
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
0191404121214, Arca, Kick II виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0191404121214, Arca, Kick II виниловая пластинка

Пятый студийный альбом венесуэльской певицы Арки, выпущенный 3 декабря 2021 года. Релиз является второй частью в квинтете Kick. Kick iii, Kick iiii и Kick iiiii были выпущены на той же неделе. В Kick ii вошли синглы Born Yesterday (совместный трек с певицей Сиа), Prada и Rakata. Издание на 180-гр чёрном виниле.

Отзывы о товаре 0191404121214, Arca, Kick II виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Пятый студийный альбом венесуэльской певицы Арки, выпущенный 3 декабря 2021 года. Релиз является второй частью в квинтете Kick. Kick iii, Kick iiii и Kick iiiii были выпущены на той же неделе. В Kick ii вошли синглы Born Yesterday (совместный трек с певицей Сиа), Prada и Rakata. Издание на 180-гр чёрном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0191404121214, Arca, Kick II виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...