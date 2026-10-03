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Блок питания Advantech 60W (96PSA-A60W12R1-3) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Advantech 60W (96PSA-A60W12R1-3)

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Блок питания Advantech 60W (96PSA-A60W12R1-3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632479
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Характеристики

Бренд
Advantech
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
28
Размеры в упаковке, см
50х20х1
Вес, г.
400

Описание товара Блок питания Advantech 60W (96PSA-A60W12R1-3)

Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A для сетевого оборудования



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Advantech 60W (96PSA-A60W12R1-3)




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Характеристики
Бренд
Advantech
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
28
Описание
Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A для сетевого оборудования


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Advantech 60W (96PSA-A60W12R1-3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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