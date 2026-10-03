Тонер-картридж Pantum TL-5126X для BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW 15k
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%11 740 руб. 20 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632039
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.32
Описание товара Тонер-картридж Pantum TL-5126X для BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW 15k
Картридж Pantum TL-5126X для BP5106DN/RU, BP5106DW/RU, BM5106ADN/RU, BM5106ADW/RU , 15000 стр.
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Картридж Pantum TL-5126X для BP5106DN/RU, BP5106DW/RU, BM5106ADN/RU, BM5106ADW/RU , 15000 стр.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж Pantum TL-5126X для BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW 15k - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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