Тонер-картридж Pantum TL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 3k
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для BP5100/BM5100
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632036
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для BP5100/BM5100
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х12
Вес, г.
900
Описание товара Тонер-картридж Pantum TL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 3k
Картридж Pantum TL-5120P для BP5100/BM5100 (3000 стр.)
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для BP5100/BM5100
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Картридж Pantum TL-5120P для BP5100/BM5100 (3000 стр.)
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж Pantum TL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 3k - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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