LTE-роутер MikroTik LHGGM&EG18-EA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631314
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
сетчатый рефлектор-антенна, LTE-модем, гигабитный PoE-инжектор, блок питания 24В 0.8А, металлические хомуты (2 шт.), набор креплений K-LHG, документация, упаковка
Режим работы
режим клиента
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размещение
уличное
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х38х30
Вес, кг.
1.5
Описание товара LTE-роутер MikroTik LHGGM&EG18-EA
Мощный наружный сотовый клиент-роутер со встроенным высокоскоростным LTE-модемом 18-й категории (до 1.2 Гбит/с) и сетчатой параболической антенной. Не имеет Wi-Fi передатчика и разработан специально для «добычи» интернета на удаленных объектах в зонах критически слабого приема от вышек сотовой связи.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
сетчатый рефлектор-антенна, LTE-модем, гигабитный PoE-инжектор, блок питания 24В 0.8А, металлические хомуты (2 шт.), набор креплений K-LHG, документация, упаковка
Режим работы
режим клиента
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размещение
уличное
Развернуть
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Мощный наружный сотовый клиент-роутер со встроенным высокоскоростным LTE-модемом 18-й категории (до 1.2 Гбит/с) и сетчатой параболической антенной. Не имеет Wi-Fi передатчика и разработан специально для «добычи» интернета на удаленных объектах в зонах критически слабого приема от вышек сотовой связи.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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