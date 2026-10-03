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LTE-роутер MikroTik LHGGM&EG18-EA купить с доставкой в Москве
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LTE-роутер MikroTik LHGGM&EG18-EA

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LTE-роутер MikroTik LHGGM&amp;EG18-EA - фото 1
LTE-роутер MikroTik LHGGM&amp;EG18-EA - фото 2
LTE-роутер MikroTik LHGGM&amp;EG18-EA - фото 3
LTE-роутер MikroTik LHGGM&amp;EG18-EA - фото 4
LTE-роутер MikroTik LHGGM&amp;EG18-EA - фото 5
LTE-роутер MikroTik LHGGM&amp;EG18-EA - фото 6
LTE-роутер MikroTik LHGGM&amp;EG18-EA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • LTE-роутер MikroTik LHGGM&amp;EG18-EA - фото 1
  • LTE-роутер MikroTik LHGGM&amp;EG18-EA - фото 2
  • LTE-роутер MikroTik LHGGM&amp;EG18-EA - фото 3
  • LTE-роутер MikroTik LHGGM&amp;EG18-EA - фото 4
  • LTE-роутер MikroTik LHGGM&amp;EG18-EA - фото 5
  • LTE-роутер MikroTik LHGGM&amp;EG18-EA - фото 6
  • LTE-роутер MikroTik LHGGM&amp;EG18-EA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631314
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
сетчатый рефлектор-антенна, LTE-модем, гигабитный PoE-инжектор, блок питания 24В 0.8А, металлические хомуты (2 шт.), набор креплений K-LHG, документация, упаковка
Режим работы
режим клиента
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размещение
уличное
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х38х30
Вес, кг.
1.5

Описание товара LTE-роутер MikroTik LHGGM&EG18-EA

Мощный наружный сотовый клиент-роутер со встроенным высокоскоростным LTE-модемом 18-й категории (до 1.2 Гбит/с) и сетчатой параболической антенной. Не имеет Wi-Fi передатчика и разработан специально для «добычи» интернета на удаленных объектах в зонах критически слабого приема от вышек сотовой связи.

Отзывы о товаре LTE-роутер MikroTik LHGGM&EG18-EA




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
сетчатый рефлектор-антенна, LTE-модем, гигабитный PoE-инжектор, блок питания 24В 0.8А, металлические хомуты (2 шт.), набор креплений K-LHG, документация, упаковка
Режим работы
режим клиента
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размещение
уличное
Развернуть
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный наружный сотовый клиент-роутер со встроенным высокоскоростным LTE-модемом 18-й категории (до 1.2 Гбит/с) и сетчатой параболической антенной. Не имеет Wi-Fi передатчика и разработан специально для «добычи» интернета на удаленных объектах в зонах критически слабого приема от вышек сотовой связи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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