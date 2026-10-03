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SSD Накопитель SSD M.2 Transcend 250Gb MTE115S (TS250GMTE115S) купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 Transcend 250Gb MTE115S (TS250GMTE115S)

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Накопитель SSD M.2 Transcend 250Gb MTE115S (TS250GMTE115S) - фото 1
Накопитель SSD M.2 Transcend 250Gb MTE115S (TS250GMTE115S) - фото 2
Накопитель SSD M.2 Transcend 250Gb MTE115S (TS250GMTE115S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
250
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
  • Накопитель SSD M.2 Transcend 250Gb MTE115S (TS250GMTE115S) - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 Transcend 250Gb MTE115S (TS250GMTE115S) - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 Transcend 250Gb MTE115S (TS250GMTE115S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 630531
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
250
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD M.2 Transcend 250Gb MTE115S (TS250GMTE115S)

SSD M.2 накопитель Transcend MTE115S предназначен для комплектации стационарных и портативных компьютеров, в которых реализована поддержка технологии NVMe. Для связи с устройством используется интерфейс PCI-E 3.0 x4. Применяемый для установки ключ – M. Модель, соответствующая форм-фактору 2280, станет отличным выбором для пользователей, которым требуется устройство, обеспечивающее уровень производительности, достаточный для исключительно комфортного решения повседневных задач, в том числе – в профессиональных целях.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 Transcend 250Gb MTE115S (TS250GMTE115S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
250
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель Transcend MTE115S предназначен для комплектации стационарных и портативных компьютеров, в которых реализована поддержка технологии NVMe. Для связи с устройством используется интерфейс PCI-E 3.0 x4. Применяемый для установки ключ – M. Модель, соответствующая форм-фактору 2280, станет отличным выбором для пользователей, которым требуется устройство, обеспечивающее уровень производительности, достаточный для исключительно комфортного решения повседневных задач, в том числе – в профессиональных целях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD M.2 Transcend 250Gb MTE115S (TS250GMTE115S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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