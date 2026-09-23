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Uriah Heep - Chaos & Colour (0190296103711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Uriah Heep - Chaos & Colour (0190296103711) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Uriah Heep, Chaos &amp; Colour (0190296103711) - фото 1
Виниловая пластинка Uriah Heep, Chaos &amp; Colour (0190296103711) - фото 2
Виниловая пластинка Uriah Heep, Chaos &amp; Colour (0190296103711) - фото 3
Виниловая пластинка Uriah Heep, Chaos &amp; Colour (0190296103711) - фото 4
Виниловая пластинка Uriah Heep, Chaos &amp; Colour (0190296103711) - фото 5
Виниловая пластинка Uriah Heep, Chaos &amp; Colour (0190296103711) - фото 6
Виниловая пластинка Uriah Heep, Chaos &amp; Colour (0190296103711) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Uriah Heep, Chaos &amp; Colour (0190296103711) - фото 1
  • Виниловая пластинка Uriah Heep, Chaos &amp; Colour (0190296103711) - фото 2
  • Виниловая пластинка Uriah Heep, Chaos &amp; Colour (0190296103711) - фото 3
  • Виниловая пластинка Uriah Heep, Chaos &amp; Colour (0190296103711) - фото 4
  • Виниловая пластинка Uriah Heep, Chaos &amp; Colour (0190296103711) - фото 5
  • Виниловая пластинка Uriah Heep, Chaos &amp; Colour (0190296103711) - фото 6
  • Виниловая пластинка Uriah Heep, Chaos &amp; Colour (0190296103711) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629915
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Uriah Heep - Chaos & Colour (0190296103711) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Uriah Heep - Chaos & Colour (0190296103711) виниловая пластинка

Chaos &amp;amp;amp;amp; Colour - двадцать пятый студийный альбом Uriah Heep, вышедший в 2023 году. В альбом вошли композиции: Save Me Tonight и Hurricane, ранее вышедшие на синглах. Издание на чёрном виниле в разворотном конверте. Uriah Heep - британская рок-группа, образовавшаяся в 1969 году в Лондоне, названная по имени персонажа из романа Чарльза Диккенса Дэвид Копперфильд. Всемирную известность группе принесли в 1971-1973 годах альбомы Look at Yourself, Demons and Wizards и The Magicians Birthday, считающиеся классикой хард-рока. Uriah Heep создали свой, оригинальный вариант хард-рока, насытив его элементами прог-, арт-, джаз-рока и хэви-метала. Фирменным знаком их стиля были эффектные партии бэк-вокала со сложными многочастными гармониями и драматический вокал Дэвида Байрона. Стилистические эксперименты Uriah Heep имели существенное значение для развития рок-музыки. Состав группы неоднократно менялся, но классическим считается квинтет: Мик Бокс, Дэвид Байрон, Кен Хенсли, Гэри Тэйн и Ли Керслэйк.

Отзывы о товаре Uriah Heep - Chaos & Colour (0190296103711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Chaos &amp;amp;amp;amp; Colour - двадцать пятый студийный альбом Uriah Heep, вышедший в 2023 году. В альбом вошли композиции: Save Me Tonight и Hurricane, ранее вышедшие на синглах. Издание на чёрном виниле в разворотном конверте. Uriah Heep - британская рок-группа, образовавшаяся в 1969 году в Лондоне, названная по имени персонажа из романа Чарльза Диккенса Дэвид Копперфильд. Всемирную известность группе принесли в 1971-1973 годах альбомы Look at Yourself, Demons and Wizards и The Magicians Birthday, считающиеся классикой хард-рока. Uriah Heep создали свой, оригинальный вариант хард-рока, насытив его элементами прог-, арт-, джаз-рока и хэви-метала. Фирменным знаком их стиля были эффектные партии бэк-вокала со сложными многочастными гармониями и драматический вокал Дэвида Байрона. Стилистические эксперименты Uriah Heep имели существенное значение для развития рок-музыки. Состав группы неоднократно менялся, но классическим считается квинтет: Мик Бокс, Дэвид Байрон, Кен Хенсли, Гэри Тэйн и Ли Керслэйк.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Uriah Heep - Chaos & Colour (0190296103711) виниловая пластинка – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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