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0602438768769, Sylvian, David, Manafon виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0602438768769, Sylvian, David, Manafon виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 1
Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 2
Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 3
Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 4
Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 5
Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 6
Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 7
Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 8
Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 9
Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 1
  • Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 2
  • Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 3
  • Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 4
  • Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 5
  • Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 6
  • Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 7
  • Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 8
  • Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 9
  • Виниловая пластинка Sylvian, David, Manafon (0602438768769) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629884
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
0602438768769, Sylvian, David, Manafon виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602438768769, Sylvian, David, Manafon виниловая пластинка

Manafon - впервые на виниле, студийный альбом 2009 года певца и музыканта Дэвида Силвиана. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Дэвид Силвиан - британский музыкант, вокалист и автор песен, начинавший карьеру в рок-группе новой волны Japan, затем успешно занялся сольной карьерой, работая над музыкой разных жанров: прогрессивный рок, джаз, электронная музыка, эмбиент. Творчество Сильвиана повлияло на многих музыкантов, включая Duran Duran и Porcupine tree и стало отправной точкой для всей музыки 80-х годов.

Отзывы о товаре 0602438768769, Sylvian, David, Manafon виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Manafon - впервые на виниле, студийный альбом 2009 года певца и музыканта Дэвида Силвиана. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Дэвид Силвиан - британский музыкант, вокалист и автор песен, начинавший карьеру в рок-группе новой волны Japan, затем успешно занялся сольной карьерой, работая над музыкой разных жанров: прогрессивный рок, джаз, электронная музыка, эмбиент. Творчество Сильвиана повлияло на многих музыкантов, включая Duran Duran и Porcupine tree и стало отправной точкой для всей музыки 80-х годов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602438768769, Sylvian, David, Manafon виниловая пластинка – стоимость товара 6160 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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