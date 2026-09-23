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Claudio Rocchi - A Fuoco (coloured) (0196587049010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Claudio Rocchi - A Fuoco (coloured) (0196587049010) виниловая пластинка

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Claudio Rocchi - A Fuoco (coloured) (0196587049010) виниловая пластинка - фото 1
Claudio Rocchi - A Fuoco (coloured) (0196587049010) виниловая пластинка - фото 2
Claudio Rocchi - A Fuoco (coloured) (0196587049010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Claudio Rocchi
Альбом (сингл)
A Fuoco
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Claudio Rocchi - A Fuoco (coloured) (0196587049010) виниловая пластинка - фото 1
  • Claudio Rocchi - A Fuoco (coloured) (0196587049010) виниловая пластинка - фото 2
  • Claudio Rocchi - A Fuoco (coloured) (0196587049010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629827
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Claudio Rocchi - A Fuoco (coloured) (0196587049010) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587049010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Claudio Rocchi
Альбом (сингл)
A Fuoco
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Claudio Rocchi - A Fuoco (coloured) (0196587049010) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Ho Girato Ancora, Responsabilitа, Una Fotografia, Guardando, LOrizzonte A Milano, Non и Stato Diverso, Festa



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Claudio Rocchi - A Fuoco (coloured) (0196587049010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587049010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Claudio Rocchi
Альбом (сингл)
A Fuoco
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Ho Girato Ancora, Responsabilitа, Una Fotografia, Guardando, LOrizzonte A Milano, Non и Stato Diverso, Festa


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Claudio Rocchi - A Fuoco (coloured) (0196587049010) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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