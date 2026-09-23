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Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка

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Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 1
Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 2
Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 3
Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 4
Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 5
Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 6
Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 7
Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 8
Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 9
Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 10
Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 11
Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 12
Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Blackwater Park
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 1
  • Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 2
  • Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 3
  • Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 4
  • Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 5
  • Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 6
  • Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 7
  • Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 8
  • Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 9
  • Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 10
  • Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 11
  • Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 12
  • Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629704
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0886976943110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Blackwater Park
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Leper Affinity, Bleak, Harvest, The Drapery Falls, Dirge For November, The Funeral Portrait, Patterns In The Ivy, Blackwater Park, The Leper Affinity (Live)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
DVD в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка

Blackwater Park — пятый студийный альбом шведской прогрессив-дэт-метал-группы Opeth.

Отзывы о товаре Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0886976943110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Blackwater Park
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Leper Affinity, Bleak, Harvest, The Drapery Falls, Dirge For November, The Funeral Portrait, Patterns In The Ivy, Blackwater Park, The Leper Affinity (Live)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
DVD в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Blackwater Park — пятый студийный альбом шведской прогрессив-дэт-метал-группы Opeth.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - стоимость товара 5580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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