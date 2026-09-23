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Alex Melton - Southern Charm (coloured) (0810540034706) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alex Melton - Southern Charm (coloured) (0810540034706) виниловая пластинка

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Alex Melton - Southern Charm (coloured) (0810540034706) виниловая пластинка - фото 1
Alex Melton - Southern Charm (coloured) (0810540034706) виниловая пластинка - фото 2
Alex Melton - Southern Charm (coloured) (0810540034706) виниловая пластинка - фото 3
Alex Melton - Southern Charm (coloured) (0810540034706) виниловая пластинка - фото 4
Alex Melton - Southern Charm (coloured) (0810540034706) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alex Melton
Альбом (сингл)
Southern Charm
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Alex Melton - Southern Charm (coloured) (0810540034706) виниловая пластинка - фото 1
  • Alex Melton - Southern Charm (coloured) (0810540034706) виниловая пластинка - фото 2
  • Alex Melton - Southern Charm (coloured) (0810540034706) виниловая пластинка - фото 3
  • Alex Melton - Southern Charm (coloured) (0810540034706) виниловая пластинка - фото 4
  • Alex Melton - Southern Charm (coloured) (0810540034706) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629675
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alex Melton - Southern Charm (coloured) (0810540034706) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Noise
Barcode
[0810540034706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alex Melton
Альбом (сингл)
Southern Charm
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alex Melton - Southern Charm (coloured) (0810540034706) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Something Like That, Beer Never Broke My Heart, Play It Again, Friends In Low Places, Cowboy Take Me Away, Body Like A Back Road, Secrets, Married To The Noise, Stranger, Seventeen, Soak Me In Bleach, Quicksand

Отзывы о товаре Alex Melton - Southern Charm (coloured) (0810540034706) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Noise
Barcode
[0810540034706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alex Melton
Альбом (сингл)
Southern Charm
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Something Like That, Beer Never Broke My Heart, Play It Again, Friends In Low Places, Cowboy Take Me Away, Body Like A Back Road, Secrets, Married To The Noise, Stranger, Seventeen, Soak Me In Bleach, Quicksand
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alex Melton - Southern Charm (coloured) (0810540034706) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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