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Lionel Loueke - HH (5060509791026) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lionel Loueke - HH (5060509791026) виниловая пластинка

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Lionel Loueke - HH (5060509791026) виниловая пластинка - фото 1
Lionel Loueke - HH (5060509791026) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lionel Loueke
Альбом (сингл)
HH
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lionel Loueke - HH (5060509791026) виниловая пластинка - фото 1
  • Lionel Loueke - HH (5060509791026) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629657
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lionel Loueke - HH (5060509791026) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lionel Loueke
Альбом (сингл)
HH
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lionel Loueke - HH (5060509791026) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hang Up Your Hang Up, Driftin, Tell Me A Bedtime Story, Actual Proof, Cantaloupe Island, Butterfly, Dolphin Dance, Watermelon Man, Come Running To Me, Voyage Maiden, Rockit, Speak Like A Child, Homage To HH, One Finger Snap



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Lionel Loueke - HH (5060509791026) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lionel Loueke
Альбом (сингл)
HH
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hang Up Your Hang Up, Driftin, Tell Me A Bedtime Story, Actual Proof, Cantaloupe Island, Butterfly, Dolphin Dance, Watermelon Man, Come Running To Me, Voyage Maiden, Rockit, Speak Like A Child, Homage To HH, One Finger Snap


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lionel Loueke - HH (5060509791026) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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