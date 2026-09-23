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Bastien Keb - Organ Recital (5060708610937) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bastien Keb - Organ Recital (5060708610937) виниловая пластинка

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Bastien Keb - Organ Recital (5060708610937) виниловая пластинка - фото 1
Bastien Keb - Organ Recital (5060708610937) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bastien Keb
Альбом (сингл)
Organ Recital
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bastien Keb - Organ Recital (5060708610937) виниловая пластинка - фото 1
  • Bastien Keb - Organ Recital (5060708610937) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629611
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bastien Keb - Organ Recital (5060708610937) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5060708610937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bastien Keb
Альбом (сингл)
Organ Recital
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bastien Keb - Organ Recital (5060708610937) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The World Creaks Pt2, Pasadena, I Wanna Be Your Man, Protonooo Savvy Gti, You Alright, Mike, Stillmore, Glass, Past Only, Past Midnight, Have You Ever Heard Haunted Men Cry, In The Woods, Sugar Badasi, Joyeux Noelle, Ambers, Burrowing

Отзывы о товаре Bastien Keb - Organ Recital (5060708610937) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5060708610937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bastien Keb
Альбом (сингл)
Organ Recital
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The World Creaks Pt2, Pasadena, I Wanna Be Your Man, Protonooo Savvy Gti, You Alright, Mike, Stillmore, Glass, Past Only, Past Midnight, Have You Ever Heard Haunted Men Cry, In The Woods, Sugar Badasi, Joyeux Noelle, Ambers, Burrowing
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bastien Keb - Organ Recital (5060708610937) виниловая пластинка – стоимость товара 6040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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