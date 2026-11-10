Сковорода TalleR TR-4182 22см
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Характеристики
Тип товара
Сковороды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 244 руб.
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Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 62951
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х23х5
Вес, г.
730
Описание товара Сковорода TalleR TR-4182 22см
Сковорода Taller TR-4182. Диаметр: 22 см. Страна-производитель: Китай.
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Сковорода Taller TR-4182. Диаметр: 22 см. Страна-производитель: Китай.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки, Немодульный, красные
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки, Немодульный, красные
Сковорода TalleR TR-4182 22см - стоимость товара 1244 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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