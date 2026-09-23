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Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка

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Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка - фото 2
Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка - фото 3
Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка - фото 4
Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка - фото 5
Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Equipe 84
Альбом (сингл)
ID
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка - фото 1
  • Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка - фото 2
  • Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка - фото 3
  • Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка - фото 4
  • Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка - фото 5
  • Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629515
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853057610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Equipe 84
Альбом (сингл)
ID
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: ID, Buon Giorno Amico Mio, La Notte Di Verita, Giochi DAmore, Padre E Figlio, Jo, Un Brutto Sogno, La Notte Di S. Luigi, Il Re Dei Re, Fine

Отзывы о товаре Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853057610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Equipe 84
Альбом (сингл)
ID
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: ID, Buon Giorno Amico Mio, La Notte Di Verita, Giochi DAmore, Padre E Figlio, Jo, Un Brutto Sogno, La Notte Di S. Luigi, Il Re Dei Re, Fine
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Equipe 84 - Id (0889853057610) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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