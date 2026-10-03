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Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка

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Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 1
Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 2
Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 3
Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 4
Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 5
Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 6
Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 7
Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 8
Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 9
Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 10
Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 11
Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 12
Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 13
Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
Blondie
Альбом (сингл)
Parallel Lines
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 1
  • Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 2
  • Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 3
  • Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 4
  • Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 5
  • Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 6
  • Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 7
  • Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 8
  • Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 9
  • Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 10
  • Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 11
  • Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 12
  • Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 13
  • Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629430
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records Inc., ООО Юниверсал Мьюзик
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
Blondie
Альбом (сингл)
Parallel Lines
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
200

Описание товара Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка

Третья студийная работа Blondie, изданная в 1978 году. Пластинка входит в список 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Всего было продано более 20 миллионов копий альбома. Многие песни с этой пластинки до сих пор исполняются на концертах группы. Группа Blondie стала популярна после выхода дебютного альбома в 1976 году, команда по праву считается пионером панк-рока и новой волны. Творчество делится на два периода: с 1974 по 1982 году (после чего был временный распад) и с 1997 по сей день. За время своего существования коллектив выпустил порядка 10 студийных и 4 концертных альбомов, а также множество синглов и компиляций, общий тираж пластинок перевалил за 40 миллионов копий.

Отзывы о товаре Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records Inc., ООО Юниверсал Мьюзик
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
Blondie
Альбом (сингл)
Parallel Lines
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Третья студийная работа Blondie, изданная в 1978 году. Пластинка входит в список 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Всего было продано более 20 миллионов копий альбома. Многие песни с этой пластинки до сих пор исполняются на концертах группы. Группа Blondie стала популярна после выхода дебютного альбома в 1976 году, команда по праву считается пионером панк-рока и новой волны. Творчество делится на два периода: с 1974 по 1982 году (после чего был временный распад) и с 1997 по сей день. За время своего существования коллектив выпустил порядка 10 студийных и 4 концертных альбомов, а также множество синглов и компиляций, общий тираж пластинок перевалил за 40 миллионов копий.
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Отзывы


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