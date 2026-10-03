Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blondie - Parallel Lines (0600753550342) виниловая пластинка
Третья студийная работа Blondie, изданная в 1978 году. Пластинка входит в список 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Всего было продано более 20 миллионов копий альбома. Многие песни с этой пластинки до сих пор исполняются на концертах группы. Группа Blondie стала популярна после выхода дебютного альбома в 1976 году, команда по праву считается пионером панк-рока и новой волны. Творчество делится на два периода: с 1974 по 1982 году (после чего был временный распад) и с 1997 по сей день. За время своего существования коллектив выпустил порядка 10 студийных и 4 концертных альбомов, а также множество синглов и компиляций, общий тираж пластинок перевалил за 40 миллионов копий.
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