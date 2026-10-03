Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Brad Mehldau
Альбом (сингл)
Largo
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627729
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch
Barcode
[0075597904901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Brad Mehldau
Альбом (сингл)
Largo
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: When It Rains, Youre Vibing Me, Dusty McNugget, Dropjes, Paranoid Android, Franklin Avenue, Sabbath, Dear Prudence, Free Willy, Alvarado, Wave / Mother Natures Son, I Do
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch
Barcode
[0075597904901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Brad Mehldau
Альбом (сингл)
Largo
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: When It Rains, Youre Vibing Me, Dusty McNugget, Dropjes, Paranoid Android, Franklin Avenue, Sabbath, Dear Prudence, Free Willy, Alvarado, Wave / Mother Natures Son, I Do
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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