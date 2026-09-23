Ryuichi Sakamoto - 12 (coloured) (0196587898212) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
12
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 627685
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587898212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
12
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
20210310, 20211130, 20211201, 20220123, 20220202, 20220207, 20220214, 20220302, 20220302, 20220307, 20220404, 20220304
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ryuichi Sakamoto - 12 (coloured) (0196587898212) виниловая пластинка
«12» знаменует собой 15-й сольный студийный альбом Сакамото и первый новый сольный материал с момента выхода async 2017 года. В альбом вошли 12 песен, выбранных из коллекции музыкальных зарисовок, которые Сакамото записал как звуковой дневник между 2021 и 2022 годами во время его продолжающейся борьбы с раком. Каждый трек назван и упорядочен по дате написания, кульминацией которого является сборник музыки, дающий интимный снимок этого периода жизни Сакамото.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587898212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
12
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
20210310, 20211130, 20211201, 20220123, 20220202, 20220207, 20220214, 20220302, 20220302, 20220307, 20220404, 20220304
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
«12» знаменует собой 15-й сольный студийный альбом Сакамото и первый новый сольный материал с момента выхода async 2017 года. В альбом вошли 12 песен, выбранных из коллекции музыкальных зарисовок, которые Сакамото записал как звуковой дневник между 2021 и 2022 годами во время его продолжающейся борьбы с раком. Каждый трек назван и упорядочен по дате написания, кульминацией которого является сборник музыки, дающий интимный снимок этого периода жизни Сакамото.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Ryuichi Sakamoto - 12 (coloured) (0196587898212) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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