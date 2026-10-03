The National - Alligator (0607618024116) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Alligator
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627621
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0607618024116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Alligator
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Secret Meeting, Karen, Lit Up, Looking For Astronauts, Daughters Of The Soho Riots, Baby, We'll Be Fine, Friend Of Mine, Val Jester, All The Wine, Abel, The Geese Of Beverly Road, City Middle, Mr. November
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200
Описание товара The National - Alligator (0607618024116) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Secret Meeting, Karen, Lit Up, Looking For Astronauts, Daughters Of The Soho Riots, Baby, We'll Be Fine, Friend Of Mine, Val Jester, All The Wine, Abel, The Geese Of Beverly Road, City Middle, Mr. November
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0607618024116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Alligator
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Secret Meeting, Karen, Lit Up, Looking For Astronauts, Daughters Of The Soho Riots, Baby, We'll Be Fine, Friend Of Mine, Val Jester, All The Wine, Abel, The Geese Of Beverly Road, City Middle, Mr. November
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Secret Meeting, Karen, Lit Up, Looking For Astronauts, Daughters Of The Soho Riots, Baby, We'll Be Fine, Friend Of Mine, Val Jester, All The Wine, Abel, The Geese Of Beverly Road, City Middle, Mr. November
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The National - Alligator (0607618024116) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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