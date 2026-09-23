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Suzanne Vega - People & Places (0711297492217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Suzanne Vega - People & Places (0711297492217) виниловая пластинка

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Suzanne Vega - People &amp; Places (0711297492217) виниловая пластинка - фото 1
Suzanne Vega - People &amp; Places (0711297492217) виниловая пластинка - фото 2
Suzanne Vega - People &amp; Places (0711297492217) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
People & Places
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Suzanne Vega - People &amp; Places (0711297492217) виниловая пластинка - фото 1
  • Suzanne Vega - People &amp; Places (0711297492217) виниловая пластинка - фото 2
  • Suzanne Vega - People &amp; Places (0711297492217) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627530
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Suzanne Vega - People & Places (0711297492217) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0711297492217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
People & Places
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Luka, Zephyr & I, New York Is A Woman, In Liverpool, Calypso, Fat Man And Dancing Girl, The Queen And The Soldier, Rock In This Pocket (Song Of David), Angel's Doorway, Ironbound / Fancy Poultry, Neighborhood Girls, Tom's Diner, The Man Who Played God
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Suzanne Vega - People & Places (0711297492217) виниловая пластинка

"Close-Up Vol 2, People & Places" - переиздание девятого студийного альбома американской певицы Сюзанны Веги, выпущенного в 2010 году. Это второй релиз из серии "The Close Up Series", в которой Вега заново записала свои старые песни с более простыми аранжировками, которые делают акцент на ее словах и мелодиях. В него вошли такие хиты, как "Luka" и "Tom's Diner", а также две песни написанные вместе с американским певцом Марком Линкусом (ex-Dancing Hoods, Sparklehorse) и американским продюсером и музыкантом Danger Mouse (Брайан Джозеф Бёртон) - " The Queen and the Soldier" и "Man Who Played God". Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Сюзанна Надин Вега - американская певица и автор песен, наиболее известная своей народной музыкой. Она стала популярна в середине 1980-х годов, выпустив четыре сингла, которые вошли в топ-40 чартов Великобритании в 1980-х и 1990-х годах. В том числе "Marlene on the Wall", "Left of Center", "Luka" и "No Cheap Thrill" и наиболее известный трек "Tom's Diner", который использовался для улучшения формата кодирования музыкальных файлов MP3 (за это Сюзанну Вегу иногда называют Мамой MP3).

Отзывы о товаре Suzanne Vega - People & Places (0711297492217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0711297492217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
People & Places
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Luka, Zephyr & I, New York Is A Woman, In Liverpool, Calypso, Fat Man And Dancing Girl, The Queen And The Soldier, Rock In This Pocket (Song Of David), Angel's Doorway, Ironbound / Fancy Poultry, Neighborhood Girls, Tom's Diner, The Man Who Played God
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Close-Up Vol 2, People & Places" - переиздание девятого студийного альбома американской певицы Сюзанны Веги, выпущенного в 2010 году. Это второй релиз из серии "The Close Up Series", в которой Вега заново записала свои старые песни с более простыми аранжировками, которые делают акцент на ее словах и мелодиях. В него вошли такие хиты, как "Luka" и "Tom's Diner", а также две песни написанные вместе с американским певцом Марком Линкусом (ex-Dancing Hoods, Sparklehorse) и американским продюсером и музыкантом Danger Mouse (Брайан Джозеф Бёртон) - " The Queen and the Soldier" и "Man Who Played God". Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Сюзанна Надин Вега - американская певица и автор песен, наиболее известная своей народной музыкой. Она стала популярна в середине 1980-х годов, выпустив четыре сингла, которые вошли в топ-40 чартов Великобритании в 1980-х и 1990-х годах. В том числе "Marlene on the Wall", "Left of Center", "Luka" и "No Cheap Thrill" и наиболее известный трек "Tom's Diner", который использовался для улучшения формата кодирования музыкальных файлов MP3 (за это Сюзанну Вегу иногда называют Мамой MP3).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Suzanne Vega - People & Places (0711297492217) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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