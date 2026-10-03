Коммутатор ORIGO OS1209P/A1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый Fast Ethernet
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627313
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Порты
9
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый Fast Ethernet
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х6
Вес, кг.
1.2
Описание товара Коммутатор ORIGO OS1209P/A1A
Коммутатор ORIGO OS1209P/80W представляет собой простое надежное эксплуатации решение для организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов прочего PoE-оборудования.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Порты
9
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый Fast Ethernet
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Коммутатор ORIGO OS1209P/80W представляет собой простое надежное эксплуатации решение для организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов прочего PoE-оборудования.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
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