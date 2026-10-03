Коммутатор Planet ISW-500T
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Planet ISW-500T
Промышленный компактный коммутатор PLANET ISW-500T имеет 5-портов 10/100TX, подходящий для промышленного использования, в прочном, но компактном корпусе стандарта IP30 так-же имеет широкую резервную систему питания (12~48 В постоянного тока или 24 В переменного тока). ISW-500T способен работать в любых суровых условиях с рабочей температурой в диапазоне от -40 до 75 градусов C. Поскольку тенденция к созданию инфраструктуры IIoT (промышленный интернет вещей) постепенно набирает обороты, ISW-500T специально разработан для того, чтобы упростить развертывание промышленной сети, поскольку он поставляется в готовом к работе виде. Кроме того, он стабилен и надежен, когда дело доходит до быстрой передачи данных и энергии.
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Теги товара: Коммутаторы 5 портов
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