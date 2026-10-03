Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2
Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 представляет собой производительную платформу для небольшого офиса, помощью которой вы сможете расширить возможности сети создать на ее основе IP-видеонаблюдение, телефонию другие решения. Устройство относится управляемому типу поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих гибкие возможности использования. Важной особенностью модели также является поддержка широкого ряда протоколов безопасности, помощью которых вы сможете надежно защитить вашу сеть от внешних угроз. Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 выполнен корпусе надежной защитой от внешних воздействий. Модель обладает универсальными размерами может размещаться как на столе, так в стойках для серверного оборудования. Подключение устройств возможно при помощи 10 портов, из которых поддерживают PoE-питание, остальные относятся SFP-типу. Светодиодные индикаторы на лицевой панели позволяют наглядно отслеживать состояние работы коммутатора, делая его использование удобным.
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