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Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda (8719262007130) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda (8719262007130) виниловая пластинка

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Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda (8719262007130) виниловая пластинка - фото 1
Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda (8719262007130) виниловая пластинка - фото 2
Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda (8719262007130) виниловая пластинка - фото 3
Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda (8719262007130) виниловая пластинка - фото 4
Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda (8719262007130) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Fat Albert Rotunda
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda (8719262007130) виниловая пластинка - фото 1
  • Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda (8719262007130) виниловая пластинка - фото 2
  • Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda (8719262007130) виниловая пластинка - фото 3
  • Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda (8719262007130) виниловая пластинка - фото 4
  • Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda (8719262007130) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626813
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda (8719262007130) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262007130]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Fat Albert Rotunda
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wiggle Waggle, Fat Mama, Tell Me A Bedtime Story, Oh! Oh! Here He Comes, Jessica, Fat Albert Rotunda, Lil' Brother
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda (8719262007130) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda

Отзывы о товаре Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda (8719262007130) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262007130]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Fat Albert Rotunda
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wiggle Waggle, Fat Mama, Tell Me A Bedtime Story, Oh! Oh! Here He Comes, Jessica, Fat Albert Rotunda, Lil' Brother
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda (8719262007130) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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