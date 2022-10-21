Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790074) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790074) виниловая пластинка
Midnights - студийный альбом Тейлор Свифт, вышедший в 2022 году. Этот альбом отличается от предыдущих работ певицы, Folklore и Evermore, звучание которых близко к фолку. Midnights носит экспериментальный характер. Альбом можно отнести к синти-попу, чилауту и другой электронной поп-музыке. Такой эффект достигнут благодаря использованию драм-машин, ритмам хип-хопа, тонким грувам и атмосферному звуку. Релиз представлен на мраморном виниле c оттенком красного дерева (махагони). Также содержит 8-страничный буклет. Тейлор Свифт - американская певица, автор-исполнительница, музыкальный продюсер, режиссёр и актриса. 11-ти кратная лауреатка премии Грэмми, исполнительница десятилетия по версии American Music Awards и женщина десятилетия по версии Billboard. Обладательница самых награждаемых кантри и поп альбомов в истории. Одноимённый дебютный альбом Свифт пробыл наибольшее количество недель за 2000-е годы в чарте Billboard 200, а третий сингл Our Song сделал её самой молодой исполнительницей, которая самостоятельно написала песню, возглавившую Billboard Country Airplay чарт. Прорывной второй студийный альбом Свифт Fearless стал её первым лидером в чарте Billboard 200 и пробыл на верхней строчке 11 недель.
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