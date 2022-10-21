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Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790074) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790074) виниловая пластинка

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Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790074) виниловая пластинка - фото 1
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790074) виниловая пластинка - фото 2
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790074) виниловая пластинка - фото 3
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790074) виниловая пластинка - фото 4
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790074) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.10.2022
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
MIDNIGHTS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790074) виниловая пластинка - фото 1
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790074) виниловая пластинка - фото 2
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790074) виниловая пластинка - фото 3
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790074) виниловая пластинка - фото 4
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790074) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626702
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602445790074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.10.2022
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
MIDNIGHTS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790074) виниловая пластинка

Midnights - студийный альбом Тейлор Свифт, вышедший в 2022 году. Этот альбом отличается от предыдущих работ певицы, Folklore и Evermore, звучание которых близко к фолку. Midnights носит экспериментальный характер. Альбом можно отнести к синти-попу, чилауту и другой электронной поп-музыке. Такой эффект достигнут благодаря использованию драм-машин, ритмам хип-хопа, тонким грувам и атмосферному звуку. Релиз представлен на мраморном виниле c оттенком красного дерева (махагони). Также содержит 8-страничный буклет. Тейлор Свифт - американская певица, автор-исполнительница, музыкальный продюсер, режиссёр и актриса. 11-ти кратная лауреатка премии Грэмми, исполнительница десятилетия по версии American Music Awards и женщина десятилетия по версии Billboard. Обладательница самых награждаемых кантри и поп альбомов в истории. Одноимённый дебютный альбом Свифт пробыл наибольшее количество недель за 2000-е годы в чарте Billboard 200, а третий сингл Our Song сделал её самой молодой исполнительницей, которая самостоятельно написала песню, возглавившую Billboard Country Airplay чарт. Прорывной второй студийный альбом Свифт Fearless стал её первым лидером в чарте Billboard 200 и пробыл на верхней строчке 11 недель.

Отзывы о товаре Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790074) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602445790074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.10.2022
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
MIDNIGHTS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Midnights - студийный альбом Тейлор Свифт, вышедший в 2022 году. Этот альбом отличается от предыдущих работ певицы, Folklore и Evermore, звучание которых близко к фолку. Midnights носит экспериментальный характер. Альбом можно отнести к синти-попу, чилауту и другой электронной поп-музыке. Такой эффект достигнут благодаря использованию драм-машин, ритмам хип-хопа, тонким грувам и атмосферному звуку. Релиз представлен на мраморном виниле c оттенком красного дерева (махагони). Также содержит 8-страничный буклет. Тейлор Свифт - американская певица, автор-исполнительница, музыкальный продюсер, режиссёр и актриса. 11-ти кратная лауреатка премии Грэмми, исполнительница десятилетия по версии American Music Awards и женщина десятилетия по версии Billboard. Обладательница самых награждаемых кантри и поп альбомов в истории. Одноимённый дебютный альбом Свифт пробыл наибольшее количество недель за 2000-е годы в чарте Billboard 200, а третий сингл Our Song сделал её самой молодой исполнительницей, которая самостоятельно написала песню, возглавившую Billboard Country Airplay чарт. Прорывной второй студийный альбом Свифт Fearless стал её первым лидером в чарте Billboard 200 и пробыл на верхней строчке 11 недель.
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