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Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178651) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178651) виниловая пластинка

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Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178651) виниловая пластинка - фото 1
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178651) виниловая пластинка - фото 2
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178651) виниловая пластинка - фото 3
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178651) виниловая пластинка - фото 4
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178651) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.09.2022
Исполнитель
Stratovarius
Альбом (сингл)
Survive
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178651) виниловая пластинка - фото 1
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178651) виниловая пластинка - фото 2
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178651) виниловая пластинка - фото 3
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178651) виниловая пластинка - фото 4
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178651) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626696
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178651) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.09.2022
Исполнитель
Stratovarius
Альбом (сингл)
Survive
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178651) виниловая пластинка

Survive - шестнадцатый студийный альбом группы Stratovarius, вышедший в 2022 году. Он стал первой работой группы, вышедший за семь лет, прошедшие с выхода предыдущего альбома Eterna. Лимитированное издание на двойном прозрачно-фиолетовом виниле в разворотном конверте. Stratovarius - финская метал-группа, образованная в 1984 году под названием Black Water. В своём творчестве коллектив использует прогрессив- и неоклассический метал, хотя в основном играет в стиле пауэр-метала. Stratovarius во многом определили звучание современного пауэр-метала, хотя сами проделали долгий путь к этому направлению. Альбомы группы Fourth Dimension (1995), Episode (1996), а также эпический проект Elements, Pt. 1 и 2 имели международный успех. Состав Stratovarius часто менялся - с каждым новым участником группа начинает новый этап в своём творчестве, сохраняя репутацию флагманов симфоник-метала, на которого равняются другие группы.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178651) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.09.2022
Исполнитель
Stratovarius
Альбом (сингл)
Survive
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Survive - шестнадцатый студийный альбом группы Stratovarius, вышедший в 2022 году. Он стал первой работой группы, вышедший за семь лет, прошедшие с выхода предыдущего альбома Eterna. Лимитированное издание на двойном прозрачно-фиолетовом виниле в разворотном конверте. Stratovarius - финская метал-группа, образованная в 1984 году под названием Black Water. В своём творчестве коллектив использует прогрессив- и неоклассический метал, хотя в основном играет в стиле пауэр-метала. Stratovarius во многом определили звучание современного пауэр-метала, хотя сами проделали долгий путь к этому направлению. Альбомы группы Fourth Dimension (1995), Episode (1996), а также эпический проект Elements, Pt. 1 и 2 имели международный успех. Состав Stratovarius часто менялся - с каждым новым участником группа начинает новый этап в своём творчестве, сохраняя репутацию флагманов симфоник-метала, на которого равняются другие группы.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178651) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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