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Small Faces - Small Faces (coloured) (5060767444252) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Small Faces - Small Faces (coloured) (5060767444252) виниловая пластинка

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Small Faces - Small Faces (coloured) (5060767444252) виниловая пластинка - фото 1
Small Faces - Small Faces (coloured) (5060767444252) виниловая пластинка - фото 2
Small Faces - Small Faces (coloured) (5060767444252) виниловая пластинка - фото 3
Small Faces - Small Faces (coloured) (5060767444252) виниловая пластинка - фото 4
Small Faces - Small Faces (coloured) (5060767444252) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
Small Faces
Жанр
Зарубежный поп-рок, R&B
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Small Faces - Small Faces (coloured) (5060767444252) виниловая пластинка - фото 1
  • Small Faces - Small Faces (coloured) (5060767444252) виниловая пластинка - фото 2
  • Small Faces - Small Faces (coloured) (5060767444252) виниловая пластинка - фото 3
  • Small Faces - Small Faces (coloured) (5060767444252) виниловая пластинка - фото 4
  • Small Faces - Small Faces (coloured) (5060767444252) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626675
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Small Faces - Small Faces (coloured) (5060767444252) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767444252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
Small Faces
Жанр
Зарубежный поп-рок, R&B
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Small Faces - Small Faces (coloured) (5060767444252) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом британской рок-группы Small Faces, выпущенный в 1966 году. Запись сумела достичь 3 места в UK Albums Chart и была достаточно благосклонно воспринята музыкальными критиками. Наиболее значимыми композициями с этого альбома стали «Whatcha Gonna Do About It» и «Sha-La-La-La-Lee», выпущенные в качестве коммерческих синглов.

Отзывы о товаре Small Faces - Small Faces (coloured) (5060767444252) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767444252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
Small Faces
Жанр
Зарубежный поп-рок, R&B
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Дебютный студийный альбом британской рок-группы Small Faces, выпущенный в 1966 году. Запись сумела достичь 3 места в UK Albums Chart и была достаточно благосклонно воспринята музыкальными критиками. Наиболее значимыми композициями с этого альбома стали «Whatcha Gonna Do About It» и «Sha-La-La-La-Lee», выпущенные в качестве коммерческих синглов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Small Faces - Small Faces (coloured) (5060767444252) виниловая пластинка – стоимость товара 4860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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