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Queensryche - Digital Noise Alliance (0196587259716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Queensryche - Digital Noise Alliance (0196587259716) виниловая пластинка

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Queensryche - Digital Noise Alliance (0196587259716) виниловая пластинка - фото 1
Queensryche - Digital Noise Alliance (0196587259716) виниловая пластинка - фото 2
Queensryche - Digital Noise Alliance (0196587259716) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Queensryche
Альбом (сингл)
Digital Noise Alliance
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Queensryche - Digital Noise Alliance (0196587259716) виниловая пластинка - фото 1
  • Queensryche - Digital Noise Alliance (0196587259716) виниловая пластинка - фото 2
  • Queensryche - Digital Noise Alliance (0196587259716) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626619
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Queensryche - Digital Noise Alliance (0196587259716) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587259716]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Queensryche
Альбом (сингл)
Digital Noise Alliance
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queensryche - Digital Noise Alliance (0196587259716) виниловая пластинка

Это шестнадцатый студийный альбом американской музыкальной группы Queensr?che, выпущенный в 2022 году.

Отзывы о товаре Queensryche - Digital Noise Alliance (0196587259716) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587259716]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Queensryche
Альбом (сингл)
Digital Noise Alliance
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Это шестнадцатый студийный альбом американской музыкальной группы Queensr?che, выпущенный в 2022 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queensryche - Digital Noise Alliance (0196587259716) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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