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Madeleine Peyroux - Dreamland (8718469536047) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Madeleine Peyroux - Dreamland (8718469536047) виниловая пластинка

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Madeleine Peyroux - Dreamland (8718469536047) виниловая пластинка - фото 1
Madeleine Peyroux - Dreamland (8718469536047) виниловая пластинка - фото 2
Madeleine Peyroux - Dreamland (8718469536047) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.05.2014
Исполнитель
Peyroux Madeleine
Альбом (сингл)
Dreamland
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madeleine Peyroux - Dreamland (8718469536047) виниловая пластинка - фото 1
  • Madeleine Peyroux - Dreamland (8718469536047) виниловая пластинка - фото 2
  • Madeleine Peyroux - Dreamland (8718469536047) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626603
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Madeleine Peyroux - Dreamland (8718469536047) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.05.2014
Исполнитель
Peyroux Madeleine
Альбом (сингл)
Dreamland
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madeleine Peyroux - Dreamland (8718469536047) виниловая пластинка

«Dreamland» — это первый альбом джазовой певицы Мадлен Пейру, выпущенный в 1996 году на лейбле Atlantic. Мадлен Пейру сопровождают многие известные музыканты, такие как трубач Маркус Принтап, саксофонист Джеймс Картер и гитаристы Марк Рибот и Вернон Рид. Мадлен Пейру - американская джазовая певица и автор песен. Она родилась 18 апреля 1974 года в Афинах, штат Джорджия, но большую часть своего детства провела в Париже, Франция. В музыке Пейру сильно влияние раннего джаза и блюза, и ее сравнивают с такими легендарными вокалистками, как Билли Холидей и Элла Фицджеральд. Пейру приобрела популярность благодаря своему дебютному альбому Dreamland (1996), в котором были представлены джазовые стандарты и оригинальные композиции. Ее второй альбом, Careless Love (2004), имел коммерческий успех и включал кавер-версию песни Леонарда Коэна Dance Me to the End of Love. С тех пор Пейру выпустила еще несколько альбомов, включая Half the Perfect World (2006), Bare Bones (2009) и Anthem (2018).

Отзывы о товаре Madeleine Peyroux - Dreamland (8718469536047) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.05.2014
Исполнитель
Peyroux Madeleine
Альбом (сингл)
Dreamland
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
«Dreamland» — это первый альбом джазовой певицы Мадлен Пейру, выпущенный в 1996 году на лейбле Atlantic. Мадлен Пейру сопровождают многие известные музыканты, такие как трубач Маркус Принтап, саксофонист Джеймс Картер и гитаристы Марк Рибот и Вернон Рид. Мадлен Пейру - американская джазовая певица и автор песен. Она родилась 18 апреля 1974 года в Афинах, штат Джорджия, но большую часть своего детства провела в Париже, Франция. В музыке Пейру сильно влияние раннего джаза и блюза, и ее сравнивают с такими легендарными вокалистками, как Билли Холидей и Элла Фицджеральд. Пейру приобрела популярность благодаря своему дебютному альбому Dreamland (1996), в котором были представлены джазовые стандарты и оригинальные композиции. Ее второй альбом, Careless Love (2004), имел коммерческий успех и включал кавер-версию песни Леонарда Коэна Dance Me to the End of Love. С тех пор Пейру выпустила еще несколько альбомов, включая Half the Perfect World (2006), Bare Bones (2009) и Anthem (2018).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Madeleine Peyroux - Dreamland (8718469536047) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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