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OST - LOST Highway (Various Artists) (0600753696569) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - LOST Highway (Various Artists) (0600753696569) виниловая пластинка

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OST - LOST Highway (Various Artists) (0600753696569) виниловая пластинка - фото 1
OST - LOST Highway (Various Artists) (0600753696569) виниловая пластинка - фото 2
OST - LOST Highway (Various Artists) (0600753696569) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Lost Highway
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - LOST Highway (Various Artists) (0600753696569) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - LOST Highway (Various Artists) (0600753696569) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - LOST Highway (Various Artists) (0600753696569) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626583
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - LOST Highway (Various Artists) (0600753696569) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753696569]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Lost Highway
Жанр
Jazz
Трек-лист
David Bowie–I'm Deranged (Edit), Trent Reznor–Videodrones; Questions, Nine Inch Nails–The Perfect Drug, Angelo Badalamenti–Red Bats With Teeth, Angelo Badalamenti–Haunting & Heartbreaking, The Smashing Pumpkins–Eye, Angelo Badalamenti–Dub Driving, Barry Adamson–Mr. Eddy's Theme 1, Lou Reed–This Magic Moment, Barry Adamson–Mr. Eddy's Theme 2, Angelo Badalamenti–Fred & Renee Make Love, Marilyn Manson–Apple Of Sodom, Antonio Carlos Jobim–Insensatez, Barry Adamson–Something Wicked This Way Comes (Ed
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - LOST Highway (Various Artists) (0600753696569) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: David Bowie–I'm Deranged (Edit), Trent Reznor–Videodrones; Questions, Nine Inch Nails–The Perfect Drug, Angelo Badalamenti–Red Bats With Teeth, Angelo Badalamenti–Haunting & Heartbreaking, The Smashing Pumpkins–Eye, Angelo Badalamenti–Dub Driving, Barry Adamson–Mr. Eddy's Theme 1, Lou Reed–This Magic Moment, Barry Adamson–Mr. Eddy's Theme 2, Angelo Badalamenti–Fred & Renee Make Love, Marilyn Manson–Apple Of Sodom, Antonio Carlos Jobim–Insensatez, Barry Adamson–Something Wicked This Way Comes (Edit), Marilyn Manson–I Put A Spell On You, Angelo Badalamenti–Fats Revisited, Angelo Badalamenti–Fred's World, Rammstein–Rammstein (Edit), Barry Adamson–Hollywood Sunset, Rammstein–Heirate Mich (Edit), Angelo Badalamenti–Police, Trent Reznor–Driver Down, David Bowie–I'm Deranged (Reprise)

Отзывы о товаре OST - LOST Highway (Various Artists) (0600753696569) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753696569]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Lost Highway
Жанр
Jazz
Трек-лист
David Bowie–I'm Deranged (Edit), Trent Reznor–Videodrones; Questions, Nine Inch Nails–The Perfect Drug, Angelo Badalamenti–Red Bats With Teeth, Angelo Badalamenti–Haunting & Heartbreaking, The Smashing Pumpkins–Eye, Angelo Badalamenti–Dub Driving, Barry Adamson–Mr. Eddy's Theme 1, Lou Reed–This Magic Moment, Barry Adamson–Mr. Eddy's Theme 2, Angelo Badalamenti–Fred & Renee Make Love, Marilyn Manson–Apple Of Sodom, Antonio Carlos Jobim–Insensatez, Barry Adamson–Something Wicked This Way Comes (Ed
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: David Bowie–I'm Deranged (Edit), Trent Reznor–Videodrones; Questions, Nine Inch Nails–The Perfect Drug, Angelo Badalamenti–Red Bats With Teeth, Angelo Badalamenti–Haunting & Heartbreaking, The Smashing Pumpkins–Eye, Angelo Badalamenti–Dub Driving, Barry Adamson–Mr. Eddy's Theme 1, Lou Reed–This Magic Moment, Barry Adamson–Mr. Eddy's Theme 2, Angelo Badalamenti–Fred & Renee Make Love, Marilyn Manson–Apple Of Sodom, Antonio Carlos Jobim–Insensatez, Barry Adamson–Something Wicked This Way Comes (Edit), Marilyn Manson–I Put A Spell On You, Angelo Badalamenti–Fats Revisited, Angelo Badalamenti–Fred's World, Rammstein–Rammstein (Edit), Barry Adamson–Hollywood Sunset, Rammstein–Heirate Mich (Edit), Angelo Badalamenti–Police, Trent Reznor–Driver Down, David Bowie–I'm Deranged (Reprise)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - LOST Highway (Various Artists) (0600753696569) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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