Tom Misch - Beat Tape 1 (5056167120452) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tom Misch - Beat Tape 1 (5056167120452) виниловая пластинка
Beat Tape 1 знаменует собой первый официальный релиз Тома Мишем его инструментальных битов, которые сочетают в себе элементы джаза, соула и грува, и все это в значительной степени вдохновлено любовью Тома к Джей Дилле. Сочинил, исполнил и смикшировал Том Миш. Благодаря нашумевшему дебютному альбому “Geography”, показателям потокового вещания в стратосфере, аншлаговым концертам по всему миру, сотрудничеству с такими музыкантами, как De La Soul, Лойл Карнер, Голдлинк и романист, а также поддержке Джона Майера, Эрика Клэптона, Джона Ледженда и Элтона Джона, Том Миш тихо, но быстро стал одним из самых самые знаменитые художники последнего десятилетия. Он возвращает нас к тому, с чего все началось, с долгожданного релиза “Beat Tape 1”. Впервые выпущенный на Soundcloud и Bandcamp в 2014 году, “Beat Tape 1” стал ранней демонстрацией исключительных навыков Миш. Теперь в этой коллекции инструментов с приглушенным освещением, включающей ранее неслыханный “Marrakech”, идеально сочетаются элементы джаза, соула и хип-хопа, сочиненные, исполненные, сведенные и освоенные самим эрудитом. Эта изысканная коллекция, вдохновленная одним из ключевых вдохновителей Миш, Джей Диллой. С выходом совместного альбома с барабанщиком, продюсером и джазовым новатором Юссефом Дайесом, который намечен на 2020 год, музыкальное мастерство Миш и неугомонный экспериментализм, несомненно, продолжат раздвигать границы сочинительства и продюсирования неожиданными и увлекательными способами.
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