Top.Mail.Ru
Tom Misch - Beat Tape 1 (5056167120452) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Tom Misch - Beat Tape 1 (5056167120452) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Misch, Tom, Beat Tape 1 (5056167120452) - фото 1
Виниловая пластинка Misch, Tom, Beat Tape 1 (5056167120452) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Misch, Tom, Beat Tape 1 (5056167120452) - фото 1
  • Виниловая пластинка Misch, Tom, Beat Tape 1 (5056167120452) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626527
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tom Misch - Beat Tape 1 (5056167120452) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Misch - Beat Tape 1 (5056167120452) виниловая пластинка

Beat Tape 1 знаменует собой первый официальный релиз Тома Мишем его инструментальных битов, которые сочетают в себе элементы джаза, соула и грува, и все это в значительной степени вдохновлено любовью Тома к Джей Дилле. Сочинил, исполнил и смикшировал Том Миш. Благодаря нашумевшему дебютному альбому “Geography”, показателям потокового вещания в стратосфере, аншлаговым концертам по всему миру, сотрудничеству с такими музыкантами, как De La Soul, Лойл Карнер, Голдлинк и романист, а также поддержке Джона Майера, Эрика Клэптона, Джона Ледженда и Элтона Джона, Том Миш тихо, но быстро стал одним из самых самые знаменитые художники последнего десятилетия. Он возвращает нас к тому, с чего все началось, с долгожданного релиза “Beat Tape 1”. Впервые выпущенный на Soundcloud и Bandcamp в 2014 году, “Beat Tape 1” стал ранней демонстрацией исключительных навыков Миш. Теперь в этой коллекции инструментов с приглушенным освещением, включающей ранее неслыханный “Marrakech”, идеально сочетаются элементы джаза, соула и хип-хопа, сочиненные, исполненные, сведенные и освоенные самим эрудитом. Эта изысканная коллекция, вдохновленная одним из ключевых вдохновителей Миш, Джей Диллой. С выходом совместного альбома с барабанщиком, продюсером и джазовым новатором Юссефом Дайесом, который намечен на 2020 год, музыкальное мастерство Миш и неугомонный экспериментализм, несомненно, продолжат раздвигать границы сочинительства и продюсирования неожиданными и увлекательными способами.

Отзывы о товаре Tom Misch - Beat Tape 1 (5056167120452) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Beat Tape 1 знаменует собой первый официальный релиз Тома Мишем его инструментальных битов, которые сочетают в себе элементы джаза, соула и грува, и все это в значительной степени вдохновлено любовью Тома к Джей Дилле. Сочинил, исполнил и смикшировал Том Миш. Благодаря нашумевшему дебютному альбому “Geography”, показателям потокового вещания в стратосфере, аншлаговым концертам по всему миру, сотрудничеству с такими музыкантами, как De La Soul, Лойл Карнер, Голдлинк и романист, а также поддержке Джона Майера, Эрика Клэптона, Джона Ледженда и Элтона Джона, Том Миш тихо, но быстро стал одним из самых самые знаменитые художники последнего десятилетия. Он возвращает нас к тому, с чего все началось, с долгожданного релиза “Beat Tape 1”. Впервые выпущенный на Soundcloud и Bandcamp в 2014 году, “Beat Tape 1” стал ранней демонстрацией исключительных навыков Миш. Теперь в этой коллекции инструментов с приглушенным освещением, включающей ранее неслыханный “Marrakech”, идеально сочетаются элементы джаза, соула и хип-хопа, сочиненные, исполненные, сведенные и освоенные самим эрудитом. Эта изысканная коллекция, вдохновленная одним из ключевых вдохновителей Миш, Джей Диллой. С выходом совместного альбома с барабанщиком, продюсером и джазовым новатором Юссефом Дайесом, который намечен на 2020 год, музыкальное мастерство Миш и неугомонный экспериментализм, несомненно, продолжат раздвигать границы сочинительства и продюсирования неожиданными и увлекательными способами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Misch - Beat Tape 1 (5056167120452) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...