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Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка

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Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка - фото 1
Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка - фото 2
Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка - фото 3
Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка - фото 4
Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка - фото 5
Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка - фото 6
Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Katie Melua
Альбом (сингл)
ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка - фото 1
  • Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка - фото 2
  • Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка - фото 3
  • Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка - фото 4
  • Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка - фото 5
  • Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка - фото 6
  • Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626519
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538446647]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Katie Melua
Альбом (сингл)
ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Jazz
Трек-лист
Nine Million Bicycles, What A Wonderful World, Plane Song, Crawling Up A Hill, A Time To Buy, Belfast, Thank You Stars, There, River, The Closest Thing To Crazy, Dreams On Fire, Wonderful Life, If You Are So Beautiful, Piece, The Little Swallow, Just Like Heaven, Call Off The Search, The Walls Of The World, The Flood, Tiger In The Night, I Cried For You, If You Were A Sailboat, Perfect World, Bridge Over Troubled Water, Diamonds Are Forever, Fields Of Gold
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка

Компиляция лучших записей и хитов Кэти Мелуа. Издание на двойном черном виниле. Кэти Мелуа - британская и грузинская певица. В 2006 записи Мелуа заняла первое место по продажам в категории артистов-женщин как в Великобритании, так и в Европе. В июле 2013 Мелуа приняла участие в юбилейном концерте по случаю 60-летия коронации Елизаветы II. 2 октября 2006 года Мелуа вошла в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение самого глубоководного концерта - 303 метра ниже уровня моря на Платформе Troll A компании Statoil в Северном море. Kэти выступила с группой всех звезд "Band Du Lac", созданной основателем "Procol Harum" Гэри Брукером, 11 июня 2005 года на благотворительном концерте для фонда борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями - "Heart And Stroke Trust Endeavour" (H.A.S.T.E.).

Отзывы о товаре Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538446647]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Katie Melua
Альбом (сингл)
ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Jazz
Трек-лист
Nine Million Bicycles, What A Wonderful World, Plane Song, Crawling Up A Hill, A Time To Buy, Belfast, Thank You Stars, There, River, The Closest Thing To Crazy, Dreams On Fire, Wonderful Life, If You Are So Beautiful, Piece, The Little Swallow, Just Like Heaven, Call Off The Search, The Walls Of The World, The Flood, Tiger In The Night, I Cried For You, If You Were A Sailboat, Perfect World, Bridge Over Troubled Water, Diamonds Are Forever, Fields Of Gold
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Компиляция лучших записей и хитов Кэти Мелуа. Издание на двойном черном виниле. Кэти Мелуа - британская и грузинская певица. В 2006 записи Мелуа заняла первое место по продажам в категории артистов-женщин как в Великобритании, так и в Европе. В июле 2013 Мелуа приняла участие в юбилейном концерте по случаю 60-летия коронации Елизаветы II. 2 октября 2006 года Мелуа вошла в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение самого глубоководного концерта - 303 метра ниже уровня моря на Платформе Troll A компании Statoil в Северном море. Kэти выступила с группой всех звезд "Band Du Lac", созданной основателем "Procol Harum" Гэри Брукером, 11 июня 2005 года на благотворительном концерте для фонда борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями - "Heart And Stroke Trust Endeavour" (H.A.S.T.E.).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Katie Melua - Ultimate Collection (4050538446647) виниловая пластинка - по цене 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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