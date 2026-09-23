Madlib - Shades Of Blue (0602455077233) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 626503
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madlib - Shades Of Blue (0602455077233) виниловая пластинка
Звучание Blue Note с первых дней своего существования было внедрено в хип-хоп посредством сэмплирования и ремиксов, но Madlib поднял планку, когда диджей / продюсер / рэпер / музыкант вторгся в их хранилища со своим шедевром 2003 года, Shades of Blue - дальновидным альбомом, включающим ремиксы / переосмысления классики Дональда Берда, Бобби Хамфри, Ронни Фостер, Бобби Хатчерсон, Уэйн Шортер и многие другие. Виниловая серия Blue Note Classic - это полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент, отпечатанный на 180-граммовом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Звучание Blue Note с первых дней своего существования было внедрено в хип-хоп посредством сэмплирования и ремиксов, но Madlib поднял планку, когда диджей / продюсер / рэпер / музыкант вторгся в их хранилища со своим шедевром 2003 года, Shades of Blue - дальновидным альбомом, включающим ремиксы / переосмысления классики Дональда Берда, Бобби Хамфри, Ронни Фостер, Бобби Хатчерсон, Уэйн Шортер и многие другие. Виниловая серия Blue Note Classic - это полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент, отпечатанный на 180-граммовом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Madlib - Shades Of Blue (0602455077233) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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