Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка
«This Is Me... Then» - третий студийный альбом американской певицы Дженнифер Лопес. Он был выпущен 26 ноября 2002 года лейблом Epic Records. До появления альбома Лопес начала громкие отношения с Беном Аффлеком, после чего в прессе развернулась настоящая шумиха. Ее роман с Аффлеком послужили главным вдохновением для альбома, который она посвятила именно ему. Первоначально релиз «This Is Me...Then» был запланирован к выпуску на 2001 год, но был быстро перенесен на более поздний срок после того, как Томми Моттола, глава Sony Music Entertainment, специально слил информацию о его лид-сингле Jenny from the Block. Для записи альбома Лопес вновь привлекла Кори Руни, Троя Оливера и Дэна Ши, с которыми она уже работала над своими предыдущими альбомами. Певица решила отойти от танцевальной поп-музыки в сторону R&amp;amp;amp;amp;B и соул-звучания, под влиянием соул-музыки, которую она слушала в детстве. Броский материал пластинки был интегрирован с мейнстримовым хип-хопом и поп-музыкой. Во время создания альбома Лопес находилась под влиянием творчества Майкла Джексона, Лютера Вандросса и Стиви Уандера. Альбом «This Is Me... Then» получил смешанные отзывы от музыкальных критиков. Одни хвалили музыкальное направление альбома, считая его самым сильным на тот день, другие критиковали его продюсирование и вокальное исполнение Лопес. В итоге релиз добился коммерческого успеха, достигнув второго места в США, где было продано 2,6 миллиона копий. Он также вошел в десятку лучших в таких странах, как Канада, Франция, Германия, Япония, Нидерланды, Швеция и Швейцария, продав более 6 миллионов копий по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитMisterwives - Superbloom (coloured) (0075678647369) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитMorse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) винилова...
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитCosmo - La Terza Estate Dell'Amore (0194398855417) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитГеннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитГеннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) ...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитГеннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) винило...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитСборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитArgishty - Дудук Это личное (4657819841759) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитСборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитBjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитYaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитВеданъ Колодъ - Птицы (4630356100404) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка