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Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка

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Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 1
Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 2
Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 3
Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 4
Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 5
Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 6
Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 7
Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 8
Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 9
Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 10
Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 11
Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 1
  • Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 2
  • Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 3
  • Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 4
  • Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 5
  • Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 6
  • Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 7
  • Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 8
  • Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 9
  • Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 10
  • Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 11
  • Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626497
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка

«This Is Me... Then» - третий студийный альбом американской певицы Дженнифер Лопес. Он был выпущен 26 ноября 2002 года лейблом Epic Records. До появления альбома Лопес начала громкие отношения с Беном Аффлеком, после чего в прессе развернулась настоящая шумиха. Ее роман с Аффлеком послужили главным вдохновением для альбома, который она посвятила именно ему. Первоначально релиз «This Is Me...Then» был запланирован к выпуску на 2001 год, но был быстро перенесен на более поздний срок после того, как Томми Моттола, глава Sony Music Entertainment, специально слил информацию о его лид-сингле Jenny from the Block. Для записи альбома Лопес вновь привлекла Кори Руни, Троя Оливера и Дэна Ши, с которыми она уже работала над своими предыдущими альбомами. Певица решила отойти от танцевальной поп-музыки в сторону R&amp;amp;amp;amp;amp;B и соул-звучания, под влиянием соул-музыки, которую она слушала в детстве. Броский материал пластинки был интегрирован с мейнстримовым хип-хопом и поп-музыкой. Во время создания альбома Лопес находилась под влиянием творчества Майкла Джексона, Лютера Вандросса и Стиви Уандера. Альбом «This Is Me... Then» получил смешанные отзывы от музыкальных критиков. Одни хвалили музыкальное направление альбома, считая его самым сильным на тот день, другие критиковали его продюсирование и вокальное исполнение Лопес. В итоге релиз добился коммерческого успеха, достигнув второго места в США, где было продано 2,6 миллиона копий. Он также вошел в десятку лучших в таких странах, как Канада, Франция, Германия, Япония, Нидерланды, Швеция и Швейцария, продав более 6 миллионов копий по всему миру.

Отзывы о товаре Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
«This Is Me... Then» - третий студийный альбом американской певицы Дженнифер Лопес. Он был выпущен 26 ноября 2002 года лейблом Epic Records. До появления альбома Лопес начала громкие отношения с Беном Аффлеком, после чего в прессе развернулась настоящая шумиха. Ее роман с Аффлеком послужили главным вдохновением для альбома, который она посвятила именно ему. Первоначально релиз «This Is Me...Then» был запланирован к выпуску на 2001 год, но был быстро перенесен на более поздний срок после того, как Томми Моттола, глава Sony Music Entertainment, специально слил информацию о его лид-сингле Jenny from the Block. Для записи альбома Лопес вновь привлекла Кори Руни, Троя Оливера и Дэна Ши, с которыми она уже работала над своими предыдущими альбомами. Певица решила отойти от танцевальной поп-музыки в сторону R&amp;amp;amp;amp;amp;B и соул-звучания, под влиянием соул-музыки, которую она слушала в детстве. Броский материал пластинки был интегрирован с мейнстримовым хип-хопом и поп-музыкой. Во время создания альбома Лопес находилась под влиянием творчества Майкла Джексона, Лютера Вандросса и Стиви Уандера. Альбом «This Is Me... Then» получил смешанные отзывы от музыкальных критиков. Одни хвалили музыкальное направление альбома, считая его самым сильным на тот день, другие критиковали его продюсирование и вокальное исполнение Лопес. В итоге релиз добился коммерческого успеха, достигнув второго места в США, где было продано 2,6 миллиона копий. Он также вошел в десятку лучших в таких странах, как Канада, Франция, Германия, Япония, Нидерланды, Швеция и Швейцария, продав более 6 миллионов копий по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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