Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Focus - Moving Waves (8712944331882) виниловая пластинка
«Focus II» (более известный под международным названием «Moving Waves») - второй студийный альбом голландской прогрессив-рок-группы Focus, выпущенный в октябре 1971 года на лейбле Imperial Records. После ухода басиста Мартина Дрездена и барабанщика Ханса Клевера в 1970 году группа наняла Сирила Хаверманса и Пьера ван дер Линдена, соответственно, и подготовила материал для нового альбома. Focus записали «Focus II» в Лондоне в апреле и мае 1971 года с Майком Верноном в качестве продюсера. В альбом вошли: Hocus Pocus - хард-роковая песня, в которой клавишник Тийс ван Леер исполняет йодлинг, скэт и свист, и Eruption - 22-минутный трек, вдохновленный оперой Эвридика итальянского композитора Якопо Пери. Focus — голландская прогрессив-рок-группа, образованная в Амстердаме в 1969 году клавишником, вокалистом и флейтистом Тийсом ван Леером, барабанщиком Хансом Клеувером, басистом Мартейном Дрезденом и гитаристом Яном Аккерманом. Группа претерпела множество изменений за свою историю, с декабря 2016 года в его состав входят Ван Леер, барабанщик Пьер ван дер Линден, гитарист Менно Гутьес и басист Удо Паннекит. Они продали один миллион альбомов, сертифицированных RIAA, в Соединенных Штатах.
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