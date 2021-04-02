Candy Dulfer - The Essential (8719262019096) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Candy Dulfer - The Essential (8719262019096) виниловая пластинка
Трудно поверить, что прошло более 30 лет с тех пор, как Кэнди Далфер прославилась благодаря своему громкому сотрудничеству с Дэйвом Стюартом (хит номер 1 во всем мире Лили была здесь) и, конечно же, легендарным Принсом, чья язвительная рекомендация (Когда я захочу саксофон, Я зову Кэнди) в клипе Partyman заставил весь мир встрепенуться и обратить внимание на молодого, очаровательного и талантливого саксофониста рядом с ним. Кэнди посчастливилось работать - как в студии, так и на сцене - с некоторыми из самых громких имен в музыке, включая Вана Моррисона, Масео Паркера, Шейлу Э., Мэвис Стейплс, Лайонела Ричи, Бейонсе, Pink Floyd, Чаку Хана, Арету Франклин и многих других. Несмотря на эти громкие совместные работы, Кэнди в основном сосредоточилась на своей сольной карьере, основав собственную группу в возрасте 13 лет и с тех пор гастролируя по миру. The Essential содержит обзор всех фантастических песен, которые она записала как сольно, так и в сотрудничестве с другими музыкантами. Этот двойной альбом из 17 треков включает в себя такие известные песни, как Sax-a-Go-Go, Lily Was Here и Saxuality. В комплект поставки входит вставка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитДиана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитФилипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитНочные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в Сплит0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progre...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитColdplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитElectric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитUma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитЗвуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) винилова...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМакаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (466005968...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМайк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) ви...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитUma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитBiffy Clyro - Puzzle (0825646178216) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Candy Dulfer - The Essential (8719262019096) виниловая пластинка