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Dragonforce - Maximum Overload (4029759094463) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dragonforce - Maximum Overload (4029759094463) виниловая пластинка

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Dragonforce - Maximum Overload (4029759094463) виниловая пластинка - фото 1
Dragonforce - Maximum Overload (4029759094463) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.08.2014
Исполнитель
Dragonforce
Альбом (сингл)
Maximum Overload
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dragonforce - Maximum Overload (4029759094463) виниловая пластинка - фото 1
  • Dragonforce - Maximum Overload (4029759094463) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626391
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edel/Earmusic
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.08.2014
Исполнитель
Dragonforce
Альбом (сингл)
Maximum Overload
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dragonforce - Maximum Overload (4029759094463) виниловая пластинка

Maximum Overload — шестой студийный альбом британской пауэр-метал-группы DragonForce, вышедший 15 августа 2014 года в Германии, 18 августа в Европе и 19 августа в Северной Америке.

Отзывы о товаре Dragonforce - Maximum Overload (4029759094463) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edel/Earmusic
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.08.2014
Исполнитель
Dragonforce
Альбом (сингл)
Maximum Overload
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Maximum Overload — шестой студийный альбом британской пауэр-метал-группы DragonForce, вышедший 15 августа 2014 года в Германии, 18 августа в Европе и 19 августа в Северной Америке.
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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