Mel Brown - Chicken Fat (0602445991600) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.12.2022
Исполнитель
Brown Mel
Альбом (сингл)
Chicken Fat
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 626299
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse
Barcode
[0602445991600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.12.2022
Исполнитель
Brown Mel
Альбом (сингл)
Chicken Fat
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mel Brown - Chicken Fat (0602445991600) виниловая пластинка
Chicken Fat - дебютный альбома Мэла Брауна, вышедший в 1967 году. Портал Allmusic присвоил пластинке 4 звезды из 5, за новое звучание гитары и уникальный звук, открытый на лейбле Impulse!, где впервые вышел альбом. Переиздание 2023 года в серии Verve By Request на 180-гр чёрном виниле в разворотном конверте. Мэл Браун - американский блюзовый гитарист и певец. В первую очередь, знаменит как участник проекта американского блюзового и соул певца Бобби Блю Блэнда, но также записал более десятка сольных альбомов в период между 1967 и 2006 годом. Одной из самых знаменитых композиций Мэла Брауна считается Eighteen Pounds of Unclean Chitlings с альбома Id Rather Suck My Thumb (1970), где его гитарное соло длится более 11 минут.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse
Barcode
[0602445991600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.12.2022
Исполнитель
Brown Mel
Альбом (сингл)
Chicken Fat
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Chicken Fat - дебютный альбома Мэла Брауна, вышедший в 1967 году. Портал Allmusic присвоил пластинке 4 звезды из 5, за новое звучание гитары и уникальный звук, открытый на лейбле Impulse!, где впервые вышел альбом. Переиздание 2023 года в серии Verve By Request на 180-гр чёрном виниле в разворотном конверте. Мэл Браун - американский блюзовый гитарист и певец. В первую очередь, знаменит как участник проекта американского блюзового и соул певца Бобби Блю Блэнда, но также записал более десятка сольных альбомов в период между 1967 и 2006 годом. Одной из самых знаменитых композиций Мэла Брауна считается Eighteen Pounds of Unclean Chitlings с альбома Id Rather Suck My Thumb (1970), где его гитарное соло длится более 11 минут.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Mel Brown - Chicken Fat (0602445991600) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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