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Arch Enemy - Burning Bridges (0196588004117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arch Enemy - Burning Bridges (0196588004117) виниловая пластинка

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Arch Enemy - Burning Bridges (0196588004117) виниловая пластинка - фото 1
Arch Enemy - Burning Bridges (0196588004117) виниловая пластинка - фото 2
Arch Enemy - Burning Bridges (0196588004117) виниловая пластинка - фото 3
Arch Enemy - Burning Bridges (0196588004117) виниловая пластинка - фото 4
Arch Enemy - Burning Bridges (0196588004117) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Burning Bridges
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Arch Enemy - Burning Bridges (0196588004117) виниловая пластинка - фото 1
  • Arch Enemy - Burning Bridges (0196588004117) виниловая пластинка - фото 2
  • Arch Enemy - Burning Bridges (0196588004117) виниловая пластинка - фото 3
  • Arch Enemy - Burning Bridges (0196588004117) виниловая пластинка - фото 4
  • Arch Enemy - Burning Bridges (0196588004117) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626221
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Arch Enemy - Burning Bridges (0196588004117) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Burning Bridges
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arch Enemy - Burning Bridges (0196588004117) виниловая пластинка

Уже ставший классическим альбом Burning Bridges одной из ведущих шведских мелодик дэтовых банд включает в себя все то, за что любят этот жанр: мелодизм, отличные гитарные соло, надрывные и драйвовые вокальные партии, великолепную реализацию музыкального материала. В составе данного коллектива собрались музыканты из различных знаковых музыкальных проектов (Carcass/Carnage/Candlemass/Spiritual Beggars/Eucharist/In Flames/Mercyful Fate/Witchery), поэтому результат говорит сам за себя. Разумное сочетание Death, Thrash с легким налетов прогрессивности делает этот альбом необходимым в любой коллекции, особенно в коллекции любителей SMDM. Продюсированием команды занимался легендарный шведский гуру Fredrick Nordstrom.

Отзывы о товаре Arch Enemy - Burning Bridges (0196588004117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Burning Bridges
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Уже ставший классическим альбом Burning Bridges одной из ведущих шведских мелодик дэтовых банд включает в себя все то, за что любят этот жанр: мелодизм, отличные гитарные соло, надрывные и драйвовые вокальные партии, великолепную реализацию музыкального материала. В составе данного коллектива собрались музыканты из различных знаковых музыкальных проектов (Carcass/Carnage/Candlemass/Spiritual Beggars/Eucharist/In Flames/Mercyful Fate/Witchery), поэтому результат говорит сам за себя. Разумное сочетание Death, Thrash с легким налетов прогрессивности делает этот альбом необходимым в любой коллекции, особенно в коллекции любителей SMDM. Продюсированием команды занимался легендарный шведский гуру Fredrick Nordstrom.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arch Enemy - Burning Bridges (0196588004117) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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