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Amorphis - Am Universum (coloured) (0781676499014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Amorphis - Am Universum (coloured) (0781676499014) виниловая пластинка

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Amorphis - Am Universum (coloured) (0781676499014) виниловая пластинка - фото 1
Amorphis - Am Universum (coloured) (0781676499014) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.07.2023
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Am Universum
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Amorphis - Am Universum (coloured) (0781676499014) виниловая пластинка - фото 1
  • Amorphis - Am Universum (coloured) (0781676499014) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626207
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Amorphis - Am Universum (coloured) (0781676499014) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676499014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.07.2023
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Am Universum
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
200

Описание товара Amorphis - Am Universum (coloured) (0781676499014) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом финской рок/метал-группы Amorphis.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Amorphis - Am Universum (coloured) (0781676499014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676499014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.07.2023
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Am Universum
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Пятый студийный альбом финской рок/метал-группы Amorphis.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amorphis - Am Universum (coloured) (0781676499014) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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