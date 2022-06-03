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Amon Amarth - The Crusher (coloured) (0039841436044) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Amon Amarth - The Crusher (coloured) (0039841436044) виниловая пластинка

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Amon Amarth - The Crusher (coloured) (0039841436044) виниловая пластинка - фото 1
Amon Amarth - The Crusher (coloured) (0039841436044) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
The Crusher
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Amon Amarth - The Crusher (coloured) (0039841436044) виниловая пластинка - фото 1
  • Amon Amarth - The Crusher (coloured) (0039841436044) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626203
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Amon Amarth - The Crusher (coloured) (0039841436044) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841436044]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
The Crusher
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amon Amarth - The Crusher (coloured) (0039841436044) виниловая пластинка

Третий студийный альбом шведской мелодик - дэт-метал-группы Amon Amarth. Он был выпущен 8 мая 2001 года на лейблах Metal Blade Records и Sony Music. Альбом был также выпущен 29 июня 2007 года в версиях Double LP и Picture LP, которые были пересчитаны вручную и выпущены тиражом всего 500 экземпляров. В 2009 году было выпущено подарочное издание, в котором альбом был ремастирован Йенсом Богреном, а также бонусный компакт-диск с оригинальным альбомом, полностью исполненным вживую в Бохуме, Германия.

Отзывы о товаре Amon Amarth - The Crusher (coloured) (0039841436044) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841436044]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
The Crusher
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Третий студийный альбом шведской мелодик - дэт-метал-группы Amon Amarth. Он был выпущен 8 мая 2001 года на лейблах Metal Blade Records и Sony Music. Альбом был также выпущен 29 июня 2007 года в версиях Double LP и Picture LP, которые были пересчитаны вручную и выпущены тиражом всего 500 экземпляров. В 2009 году было выпущено подарочное издание, в котором альбом был ремастирован Йенсом Богреном, а также бонусный компакт-диск с оригинальным альбомом, полностью исполненным вживую в Бохуме, Германия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amon Amarth - The Crusher (coloured) (0039841436044) виниловая пластинка – стоимость товара 4500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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