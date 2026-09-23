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America - Harbor (coloured) (8719262023857) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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America - Harbor (coloured) (8719262023857) виниловая пластинка

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America - Harbor (coloured) (8719262023857) виниловая пластинка - фото 1
America - Harbor (coloured) (8719262023857) виниловая пластинка - фото 2
America - Harbor (coloured) (8719262023857) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
Harbor
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • America - Harbor (coloured) (8719262023857) виниловая пластинка - фото 1
  • America - Harbor (coloured) (8719262023857) виниловая пластинка - фото 2
  • America - Harbor (coloured) (8719262023857) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626195
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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America - Harbor (coloured) (8719262023857) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262023857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
Harbor
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
God Of The Sun, Slow Down, Dont You Cry, Shes Gone, Political Poachers, Sarah, Sergeant Darkness, Are You There, These Brown Eyes, Monster, Hurricane, Down To The Water
Ремастированное издание
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара America - Harbor (coloured) (8719262023857) виниловая пластинка

Седьмой американский альбом, первоначально выпущенный в 1977 году. Ограниченный тираж в 1500 пронумерованных экземпляров на 180-граммовом полупрозрачном желтом виниле. Включает вставку и точную копию оригинального плаката. Фолк-рок-трио America выпустило свой седьмой студийный альбом Harbor в 1977 году, который стал шестым и последним Н-альбомом (Homecoming, Hat Trick, Holiday, Hearts, Hideaway, Harbor). Он был спродюсирован давним продюсером Битлз Джорджем Мартином, как и несколько других альбомов. Это также был последний альбом с участием Дэна Пика, который начал сольную христианскую карьеру вскоре после выхода. Харбор породил два хита: God Of The Sun и Now Shes Gone. Критики описали альбом как удивительно мрачный, при сохранении плавной вокальной гармонии. Harbor выпускается ограниченным тиражом в 1500 экземпляров с индивидуальными номерами на полупрозрачном виниле желтого цвета. Виниловая упаковка включает в себя вставку и точную копию оригинального плаката.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре America - Harbor (coloured) (8719262023857) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262023857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
Harbor
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
God Of The Sun, Slow Down, Dont You Cry, Shes Gone, Political Poachers, Sarah, Sergeant Darkness, Are You There, These Brown Eyes, Monster, Hurricane, Down To The Water
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Ремастированное издание
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Седьмой американский альбом, первоначально выпущенный в 1977 году. Ограниченный тираж в 1500 пронумерованных экземпляров на 180-граммовом полупрозрачном желтом виниле. Включает вставку и точную копию оригинального плаката. Фолк-рок-трио America выпустило свой седьмой студийный альбом Harbor в 1977 году, который стал шестым и последним Н-альбомом (Homecoming, Hat Trick, Holiday, Hearts, Hideaway, Harbor). Он был спродюсирован давним продюсером Битлз Джорджем Мартином, как и несколько других альбомов. Это также был последний альбом с участием Дэна Пика, который начал сольную христианскую карьеру вскоре после выхода. Харбор породил два хита: God Of The Sun и Now Shes Gone. Критики описали альбом как удивительно мрачный, при сохранении плавной вокальной гармонии. Harbor выпускается ограниченным тиражом в 1500 экземпляров с индивидуальными номерами на полупрозрачном виниле желтого цвета. Виниловая упаковка включает в себя вставку и точную копию оригинального плаката.


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


America - Harbor (coloured) (8719262023857) виниловая пластинка – стоимость товара 3910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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