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The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка

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The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка - фото 1
The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка - фото 2
The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка - фото 3
The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка - фото 4
The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка - фото 5
The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка - фото 6
The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Gaudi
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка - фото 1
  • The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка - фото 2
  • The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка - фото 3
  • The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка - фото 4
  • The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка - фото 5
  • The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка - фото 6
  • The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626183
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469531608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Gaudi
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
La Sagrada Familia, Too Late, Closer To Heaven, Standing On Higher Ground, Money Talks, Inside Looking Out, Gracia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка

Gaudi — десятый студийный альбом английской арт-рок-группы The Alan Parsons Project. Диск посвящён каталонскому архитектору Антонио Гауди, а его первая композиция — одному из самых известных произведений Гауди, церкви Саграда Фамилия в Барселоне.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469531608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Gaudi
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
La Sagrada Familia, Too Late, Closer To Heaven, Standing On Higher Ground, Money Talks, Inside Looking Out, Gracia
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Gaudi — десятый студийный альбом английской арт-рок-группы The Alan Parsons Project. Диск посвящён каталонскому архитектору Антонио Гауди, а его первая композиция — одному из самых известных произведений Гауди, церкви Саграда Фамилия в Барселоне.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Alan Parsons Project - Gaudi (8718469531608) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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