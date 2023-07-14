Top.Mail.Ru
Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 1
Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 2
Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 3
Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 4
Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 5
Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 6
Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 7
Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 8
Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 9
Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 10
Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.07.2023
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Draw The Line
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 1
  • Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 2
  • Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 3
  • Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 4
  • Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 5
  • Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 6
  • Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 7
  • Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 8
  • Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 9
  • Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 10
  • Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626176
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Aerosmith
Barcode
[0602455749178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.07.2023
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Draw The Line
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом американской группы Aerosmith, выпущенный в 1977 году на лейбле Columbia Records.

Отзывы о товаре Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Aerosmith
Barcode
[0602455749178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.07.2023
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Draw The Line
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Пятый студийный альбом американской группы Aerosmith, выпущенный в 1977 году на лейбле Columbia Records.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aerosmith - Draw The Line (0602455749178) виниловая пластинка - купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...